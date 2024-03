Fundação Biblioteca Nacional, na Cinelândia, no Centro do Rio - Arquivo / Agência O Dia

Fundação Biblioteca Nacional, na Cinelândia, no Centro do RioArquivo / Agência O Dia

Publicado 31/03/2024 16:56 | Atualizado 31/03/2024 16:58

Rio - A Fundação Biblioteca Nacional (FBN), na Cinelândia, assinou, um acordo de cooperação técnica com a Biblioteca Apostólica Vaticana, a mais antiga biblioteca da Europa, fundada oficialmente em 1475. O acordo, assinado pelo presidente da FBN, Marco Lucchesi, na sede da instituição católica, tem validade de três anos, com possibilidade de prorrogação, e prevê a ajuda técnica e científica entre as bibliotecas, nos campos de preservação e promoção do patrimônio cultural, desenvolvimento da educação, ciência e cultura.

O documento foi assinado juntamente com arquivista e bibliotecário da Biblioteca do Vaticano, Angelo Vincenzo Zani, no último dia 18. Estiveram presentes na reunião o embaixador do Brasil na Santa Sé, Everton Vieira Vargas, e o diplomata brasileiro Bruno Quadros e Quadros.

"Trata-se de acordo histórico sem precedentes entre duas grandes bibliotecas. A biblioteca apostólica é uma espécie de resumo da história do planeta e de todas as suas línguas, uma espécie de herança pós-babélica, cujo compromisso se traduz na defesa do infinito. Todas as culturas estão contempladas na biblioteca apostólica, e por isso mesmo, a BN não poderia não tomar parte neste grande concerto de um futuro que será construído a partir do compartilhamento de acervos e experiências", afirma Marco Lucchesi.

"O acordo constitui um divisor de águas, que se completará a partir do encontro, em novembro, de algumas bibliotecas em seminário com o Vaticano, para discutir a missão e o futuro dos acervos, a partir da dialética entre inovação e tradição", completa Lucchesi, que também faz parte da Academia Brasileira de Letras.

O memorando prevê, ainda, a elaboração de projetos no campo da tecnologia da informação, o intercâmbio de acervo físico e digital, além da promoção de missões profissionais com o objetivo de trocar informações sobre práticas científicas e técnicas inovadoras, conforme divulgou a FBN em seu site oficial.

Vinculada ao Ministério da Cultura, a Biblioteca Nacional foi fundada em 1810. É é considerada pela Unesco uma das dez maiores bibliotecas nacionais do mundo, e também a maior da América Latina. Atualmente, seu acervo é calculado em cerca de 10 milhões de itens.