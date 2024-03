Incêndio deixou uma criança de 5 anos e dois adultos feridos em Olaria, na Zona Norte - Reprodução / Redes sociais

Publicado 31/03/2024 12:41 | Atualizado 31/03/2024 18:18

Rio - Uma criança de 5 anos e dois adultos ficaram feridos após um incêndio atingir um prédio em Olaria, na Zona Norte, na manhã deste sábado (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos moderados e foram levadas para os hospitais Getúlio Vargas e Salgado Filho.

Às 9h30, os quartéis de Ramos e do Méier foram acionados para combater as chamas, que atingiram um apartamento no segundo andar do prédio, na Rua Jorge Gonçalves Araújo. Obtido pelo DIA, um vídeo mostra o fogo, que foi controlado pelos bombeiros, saindo pela janela do imóvel junto com uma densa fumaça preta.

Douglas S. Cardoso, de 23 anos, e Flávia Souza, de 38, foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o homem segue internado na unidade com quadro estável.



Já a menina de 5 anos foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que a criança recebeu alta após ser atendida na unidade.

A reportagem também procurou a Polícia Civil e foi informada que, até o momento, não houve registro do caso na delegacia da região.