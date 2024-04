Douglas Alves Machado foi preso em ação conjunta entre três delegacias da Polícia Civil do Rio - Reprodução

Publicado 31/03/2024 20:43

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde deste domingo (31), um homem foragido da Justiça de Goiás. Douglas Alves Machado foi encontrado na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio. Contra ele, havia diversos mandados de prisão em aberto, incluindo pelo crime de homicídio.

De acordo com a Civil, o homem é integrante de uma organização criminosa de Goiás e é considerado um criminoso de alta periculosidade. Investigações apontam que Douglas tem grande influência no tráfico de drogas do estado e na realização de crimes violentos.

O homem tinha mandado de prisão pro crimes de homicídio qualificado, lesão corporal qualificada e uso de documento falso. Douglas estava escondido no Rio há dez meses e sua prisão consiste em um grande avanço contra o crime organizado, conforme destacou a Civil.

A ação deste domingo (31) foi realizada pela Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), pela 21ª DP (Bonsucesso), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (SSINTE) e da Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública - DIOPI/MJSP.