Morte de Victor é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital - Divulgação

Morte de Victor é investigada pela Delegacia de Homicídios da CapitalDivulgação

Publicado 31/03/2024 17:12 | Atualizado 31/03/2024 17:18

Rio - A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem de 37 anos na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Na noite deste sábado (31), Victor Paiva Borges morreu após ser vítima de um disparo por arma de fogo.



No local, os agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) realizaram o isolamento e a preservação da área. Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", afirmou a nota da Civil.



Na internet, relatos apontam que o homem assassinado era um integrante do Comando Vermelho. Ele seria o responsável pelo esquema de distribuição ilegal de internet e sinal de televisão, conhecido como "gatonet". A Polícia Civil não confirmou a informação. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Victor Paiva Borges.