Um dos crimes aconteceu na comunidade da Gardênia Azul, na Zona OesteReprodução

Publicado 25/02/2024 11:11 | Atualizado 25/02/2024 11:32

Rio - Dois homens suspeitos de integrar a milícia armada que atua na região da Grande Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, foram assassinados a tiros, neste sábado (24). Um dos casos aconteceu na comunidade da Gardênia Azul, onde se intensificou nos últimos meses a disputa territorial entre paramilitares e traficantes.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Policial de Choque (BPChq) foi acionada para uma localidade no interior da Gardênia Azul, onde encontraram o homem já sem vida na Avenida Isabel Domingues. O corpo foi removido e a área isolada para perícia.

Na internet, relatos indicam que a vítima assassinada era integrante da milícia e que cobrava "taxa de segurança" de um comércio no momento em que foi morta.

Já na Taquara, na comunidade conhecida como Boiuna, outro homem apontado como miliciano foi assassinado a tiros. O caso aconteceu durante a tarde. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o local, mas a vítima já foi encontrada sem vida pelos militares.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para os dois casos e realizou perícia nos locais. Segundo a especializada, as investigações estão em andamento para identificar os autores dos disparos e a motivação do crime.

Guerra na Gardênia Azul

A comunidade da Gardênia Azul tem sido alvo constante da guerra entre traficantes e milicianos . Desde o início do ano, o número de trocas de tiros e confrontos na localidade se intensificou, com quase um registro de tiroteio por dia.

Nesta quinta-feira (22), por volta das 22h, a pastora Marta Gomes, de 43 anos, morreu após ser baleada na porta de casa , na localidade conhecida como Marcão, na Gardênia. Ela voltava do mercado com sua filha quando foi atingida. O confronto teria começado quando milicianos dispararam contra uma viatura que patrulhava a região. A pastora chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Ela foi enterrada neste sábado, no Cemitério do Pechincha