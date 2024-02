Praia de Ipanema recebeu diversas pessoas neste domingo (25) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/02/2024 18:13

Rio- O Rio de Janeiro atingiu a máxima de 34,3ºC, neste domingo (24). A temperatura foi medida na Estação Jardim Botânico, na Zona Sul. No local, a sensação térmica chegou a 49,6°C às 11h45.

Já a Praia de Copacabana, também na Zona Sul, recebeu o campeonato "Rainha do Mar". A prova de natação em águas abertas é destinada a mulheres e com maior relevância no mundo. A vencedora foi Ana Marcela Cunha , campeã olímpica e mundial, que puxou a dobradinha do Brasil com Viviane Jungblut. A dupla vai representar o país na maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho.