Multidão prestigia o Rainha do Mar, na praia de Copacabana - Divulgação / Rainha do Mar

Multidão prestigia o Rainha do Mar, na praia de CopacabanaDivulgação / Rainha do Mar

Publicado 25/02/2024 12:10 | Atualizado 25/02/2024 12:34

Rio - Ana Marcela Cunha, campeã olímpica e mundial, venceu o Rainha do Mar na manhã deste domingo (25). A tradicional competição aconteceu na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A nadadora puxou a dobradinha do Brasil com Viviane Jungblut - dupla vai representar o país na maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho.

Ana Marcela Cunha celebrou a conquista inédita e, agora, foca nos Jogos Olímpicos de Paris Reprodução "Há muitos anos não trazíamos o título de Rainha para o Brasil. Estou muito feliz de começar o ano agora com uma chave de ouro depois de ter sido bronze no Mundial (nos 5km) e de ter me classificado para as Olimpíadas (nos 10km). Estou muito feliz de conquistar esse título que faltava. Agora são seis meses até as Olimpíadas. Foco total", afirmou.

Multidão nas águas de Copacabana, no Rio de Janeiro Reprodução

Na primeira bateria, de 500m, Ana Marcela assumiu a ponta e abriu vantagem para ser a primeira a sair do mar e administrar a corrida de 50m até a linha de chegada. A alemã Leonie Beck, campeã mundial, seguiu na cola da brasileira, mas, na corrida, perdeu a posição para a francesa Océane Cassignol.

Já na segunda bateria, de 1000m, Ana Marcela e Leonie mudaram a estratégia: deixaram as adversárias puxarem o pelotão e aumentaram a intensidade para se garantirem na bateria final somente na segunda volta. As brasileiras Viviane Jungblut e Gabrielle Roncatto lideraram e ganharam a companhia da francesa Océane Cassignol na corrida final.

Na última bateria, de 1500m, Viviane Jungblut liderou, seguida por Ana Marcela, que se preservou no começo e intensificou o ritmo no final. Ela chegou a cair para a quarta posição, mas passou as adversárias rapidamente e se sagrou campeã do Rainha do Mar.