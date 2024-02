Tite é o técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/02/2024 20:52 | Atualizado 25/02/2024 20:53

Rio - Neste domingo, 25, o técnico analisou a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã , que deixou o Flamengo muito perto do título da Taça Guanabara. O treinador disse que o primeiro tempo foi equilibrado e viu uma "supremacia muito grande do Fla" na etapa complementar. Assim, ele apontou que o placar foi justo. Além disso, Tite ressaltou a importância do equilíbrio da equipe.

"Na vida, no esporte, em tudo, as pessoas acham que o equilíbrio é fácil, mas é muito difícil, inclusive, porque tem diferentes jogos dentro do mesmo jogo. O primeiro tempo foi equilibrado. O segundo a gente teve uma supremacia muito grande e foi merecedor do placar", disse Tite.

"Quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de dois gols por jogo e ela é consistente defensivamente. Não é boa porque defende, não é boa porque ataca, ela é boa porque é equilibrada", completou.

Outro tema da coletiva foi sobre o estado do gramado do Maracanã, que gerou reclamações nas últimas semanas, inclusive do próprio Tite . Hoje, a pergunta foi respondida pelo auxiliar Matheus Bachi, que fez elogios.

"O gramado hoje estava muito bom. A gente teve uma reunião também com a empresa que faz o cuidado do gramado. Eles estão fazendo um trabalho muito importante não só para esse jogo, mas para a sequência da temporada.

Com a vitória, o Flamengo ficou muito perto do título da Taça Guanabara. Um empate na próxima rodada, com o Madureira, no sábado, já garante o título ao Rubro-Negro. Ainda que perca, tem saldo de gols de 19. Os concorrentes Fluminense e Nova Iguaçu têm saldo oito e quatro, respectivamente.