No Carioca, Gerson entrou em campo seis vezes e deu uma assistênciaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/02/2024 13:20

Rio - O meio-campista Gerson, do Flamengo , precisará passar por cirurgia e está fora do Campeonato Carioca. A expectativa é de que o capitão rubro-negro seja submetido ao procedimento na próxima semana. O tempo de recuperação, de acordo com o 'ge', é de cerca de dois meses.

Ele apresentou fortes dores na região abdominal na última semana e chegou a ser internado num hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após avaliação médica, foi diagnosticado com hidronefrose renal.

Gerson ficou internado até terça-feira, dia em que recebeu alta. Depois de novos exames, os médicos concluíram que a medicação foi insuficiente definiram a necessidade de cirurgia para solucionar a infecção.

No Campeonato Carioca, Gerson entrou em campo seis vezes, sendo cinco como titular. No período, deu uma assistência. O Flamengo entra em campo neste domingo (25), contra o Fluminense, às 16h, no Maracanã. O clássico pode definir a liderança da Taça Guanabara.