Kwai é a oitava empresa a estampar marca no atual uniforme do FlamengoDivulgação

Publicado 23/02/2024 12:19

O Conselho Deliberativo aprovou, na noite de quinta-feira (22) o novo contrato de patrocínio e o Flamengo anunciou nesta sexta (23) a parceria com o Kwai. A rede social de vídeos curtos pagará R$ 10 milhões para estampar a marca na manga da camisa rubro-negra, até dezembro de 2024.

O novo patrocínio do Flamengo estreia no domingo (25), no Fla-Flu às 16h, no Maracanã, e promete levar conteúdo extra aos torcedores na rede social. Essa será a oitava marca no uniforme rubro-negro, que passa a valer R$ 214 milhões, incluindo o contrato com a Adidas, fornecedora de material esportivo.



Pelo acordo firmado, haverá vídeos exclusivos vídeos semanais com atletas, lances e bastidores dos treinamentos e viagens,. Usuários da rede social também terão a experiência de estar em alguns lugares do Maracanã, como gramado, em dias de jogos.



"Ao lado da plataforma, vamos buscar novos públicos e diversificar estratégias nas redes sociais, que são um ativo importantíssimo e muito valioso para o Flamengo", explico o vice de Comunicação e Marketing do Rubro-Negro, Gustavo Oliveira.