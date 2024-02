Thiago Maia em ação pelo Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 22/02/2024 16:15

Rio - Apesar de ter anunciado a contratação do volante Fernando, o Internacional segue interessado na contratação de Thiago Maia, do Flamengo. Segundo o presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcellos, a chegada do novo reforço colorado não diminui o interesse no jogador rubro-negro.

"Fernando não diminui o interesse no Thiago Maia, mas tem algumas questões que a serem resolvidas entre Lille e Flamengo. É um jogador que já demonstrou desejo de estar no Inter, em todas suas demonstrações técnicas e táticas tem perfil para jogar na nossa equipe. É um grande jogador e a gente permanece com interesse no atleta, mas algumas condições têm que avançar logo, visto que estamos próximos do fim da janela, no dia 7 de março", disse Barcellos em entrevista à Rádio Gaúcha.

A primeira oferta do Inter para contratar Thiago Maia foi de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões), além de outros 800 mil euros (aproximadamente R$ 4 milhões) em caso de metas atingidas, pelos 50% dos direitos econômicos. No entanto, o Fla bateu o pé de que deseja pelo menos 5 milhões de euros (R$ 26 milhões). Os gaúchos não devem chegar a esse valor, mas já estão mais próximos do que foi pedido.



A negociação entre Flamengo e Inter por Thiago Maia se arrasta desde janeiro. O volante foi liberado da viagem de pré-temporada do clube carioca aos Estados Unidos para acertar detalhes da transferência e chegou a se despedir dos companheiros no Ninho do Urubu, mas a negociação acabou travando.



Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e coleciona 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.