Varela tem como meta para o Flamengo de 2024 as conquistas do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Varela tem como meta para o Flamengo de 2024 as conquistas do Carioca, do Brasileiro e da LibertadoresGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/02/2024 17:55

dois gols sofridos com o elenco principal, sendo um deles em amistoso contra o Orlando City. O bom desempenho defensivo passa por Tite e uma fixação para o time não levar gol, como Varela contou em entrevista à FlaTV.

Flamengo tem um início de ano invicto e com apenas, sendo um deles em amistoso contra o Orlando City. O bom desempenho defensivo passa por Tite e uma fixação para o time não levar gol, como Varela contou em entrevista à FlaTV.

"É uma das coisas que o Tite sempre fala: de manter o arco em zero . Estamos trabalhando, e está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda", contou.



E para contribuir para que a defesa do Flamengo siga sem sofrer gol, Varela conta com o apoio de Luiz Araújo na lateral direita.



"Luiz Araújo tem muita força para frente e para trás. Isso facilita para a defesa quando os adversários vêm atacando com ponta e lateral. Ajuda muito", avaliou o lateral uruguaio.



Mas a 'meta zero' na defesa do Flamengo não é o principal objetivo para 2024, mas pode ser um meio para isso. E Varela não esconde o que ele e o elenco querem para a temporada.



"A meta é a que todo o torcedor quer para esse 2024. Primeiro objetivo é o Carioca, e depois vamos atrás do Brasileiro e da Copa Libertadores", completou.