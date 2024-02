Erick Pulgar em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Erick Pulgar em treinamento pelo FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 21/02/2024 18:15

Após ter febre e um quadro viral no início da semana e ser desfalque do Flamengo na última terça-feira (21), contra o Boavista, o volante Erick Pulgar avançou em sua recuperação e deve voltar a treinar pelo Rubro-Negro na próxima quinta-feira (21). Com isso, o chileno deve estar à disposição de Tite para o clássico com o Fluminense. As informações são da "Coluna do Fla".

O volante chileno não treinou com o elenco na segunda-feira (19) e, reavaliado no dia seguinte para o jogo contra o Boavista, Pulgar persistiu com febre e não foi relacionado para o jogo. Com a melhora em seu quadro, o jogador voltará aos trabalhos com o time treinado por Tite na quinta-feira (22).

Antes Fla-Flu, o Flamengo terá três dias de preparação para o clássico. A partida acontece no próximo domingo (25), às 16h, no Maracanã. As duas equipes estão com 21 pontos, no topo da classificação da Taça Guanabara, e, quem vencer, assumirá a liderança da competição.