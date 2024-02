Igor Jesus deu assistência para o primeiro do Flamengo na goleada sobre o Boavista - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 21/02/2024 12:00

Ele deu a assistência para o gol de Luiz Araújo, que abriu o placar. Além disso, foi quem mais roubou bolas na partida e trocou 78 passes, com um índice de 94% de acerto. Na saída do Maracanã, o garoto de 20 anos revelou que tem João Gomes como inspiração.

"Fico feliz. Agradeço a todos pelo carinho e apoio que tenho recebido. Nunca tive muito contato com o João Gomes, mas é um cara também em quem eu me inspiro bastante. Ele teve bastante tranquilidade aqui no Flamengo, na questão da transição de dar o passo para o profissional, aproveitou as oportunidades e fez muita história. Acredito que eu possa trabalhar bastante para chegar no auge onde ele está", declarou.

Com os desfalques no setor, Igor Jesus vive expectativa por continuar jogando, mas sabe que precisará ser paciente com os retornos de Gerson, Pulgar e Allan: "É um momento que cria expectativa, mas a gente sabe a qualidade do grupo. Tem que ter tranquilidade e paciência para quando chegar o momento estar pronto. Vou me dedicar ao máximo".

O garoto também fez questão de elogiar Tite, comandante do Rubro-Negro: "Ele nos deixa bastante à vontade. Todos os jogadores também. Eles contribuem para que a gente consiga entregar o melhor dentro do jogo, nos treinos também, e ajudam bastante nessa transição. Tite nos faz sentir importante no grupo para a gente conseguir fazer o nosso melhor dentro do campo".

Além do treinador, Igor Jesus comentou a importância de César Sampaio, auxiliar técnico do Flamengo, em sua evolução. O menino revelou que o ex-jogador o auxilia bastante nos treinos. "Me ajuda em estar de frente para o jogo, estar bem posicionado, fazer o mapeamento antes de receber o passe", afirmou.

O Flamengo é o líder da Taça Guanabara e já está classificado às semifinais do Carioca. O Rubro-Negro soma 21 pontos, assim como o Fluminense, mas fica na frente pelo saldo de gols. Na próxima rodada, a equipe comandada por Tite enfrenta o Tricolor, no domingo (25), às 16h, no Maracanã.