GersonMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/02/2024 19:48

Rio - Boa notícia para o Flamengo. O meia Gerson recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (20) após ficar pouco mais do que 48 horas internado por causa de uma hidronefrose com infecção renal. O jogador, de 26 anos, realizará novos exames para avaliar a necessidade cirúrgica.

O processo cirúrgico não está descartado. Gerson continuará o tratamento em casa com medicação. O meia deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (18), após se queixar de dores abdominais.

Gerson já estava se queixando de incômodos na região abdominal desde o início do ano, mas não conseguiu treinar no último domingo por conta de fortes dores no local. O meia passou por exames que apontaram problema no rim.

Caso seja necessário realizar cirurgia, Gerson perderá a reta final do Campeonato Carioca. O Flamengo ainda tem dois jogos para disputar na Taça Guanabara, além da possível semifinal. O Rubro-Negro enfrenta o Boavista, nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada.