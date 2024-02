Igor Jesus, do Flamengo, fez bom jogo contra o Bangu - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 20/02/2024 13:44

Rio - O Flamengo não contará com Erick Pulgar na partida contra o Boavista, nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O chileno segue bastante debilitado por conta de uma virose e será desfalque. Com isso, a tendência é que o garoto Igor Jesus seja mantido no time. A informação é do site "ge".

Além de Igor Jesus, a única opção que Tite terá para a posição de volante é o garoto Evertton, que será opção no banco de reservas. Thiago Maia, que ainda negocia com o Internacional, segue fora da equipe.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Boavista tem Rossi, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.

Em caso de vitória no Maracanã, o Flamengo se garante nas semifinais do Campeonato Carioca. O resultado também sacramentaria a classificação do Fluminense.