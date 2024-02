Erick Pulgar em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 19/02/2024 21:00

Rio - O Flamengo deve ter um desfalque de peso para a partida desta terça-feira (20), contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca. O volante Erick Pulgar, com uma virose, apresentou febre às vésperas do compromisso e deve ser substituído pelo jovem Igor Jesus, titular na vitória sobre o Bangu.

A equipe que deve ir a campo pela nona rodada, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, também deve ter modificação na zaga. Fabrício Bruno será poupado e ficará no banco de reservas. David Luiz aparece como provável substituto. As informações são do site "ge".

Com a baixa de Gerson, que foi internado para tratar uma hidronefrose com infecção renal , De La Cruz retorna ao time e Luiz Araújo seguirá escalado pelo lado direito do gramado.

A provável escalação do Flamengo para a partida contra o Boavista tem: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Em caso de vitória sobre a equipe de Saquarema, o elenco comandado por Tite chegará aos 21 pontos na Taça Guanabara e garantirá a vaga nas semifinais.