De la Cruz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

De la Cruz em treinamento pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/02/2024 18:49

O meia Nicolás De La Cruz treinou normalmente pelo Flamengo nesta segunda-feira (19) e retornará a ficar à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Boavista, na próxima terça-feira (20), pela nona rodada da Taça Guanabara. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O uruguaio foi desfalque do jogo contra o Bangu por conta de dores no ombro esquerdo. Em seu lugar, Luiz Araújo entrou como titular, entretanto, ele deve retornar ao banco de reservas com a volta de De La Cruz.

O Flamengo ocupa atualmente a vice-liderança da Taça Guanabara, após a vitória do Fluminense sobre o Madureira no último sábado pelo placar de 1 a 0. Entretanto, com uma possível vitória sobre o Boavista na terça (20), o Rubro-Negro, além de recuperar a primeira colocação, irá garantir sua vaga para a próxima fase do Campeonato Carioca.