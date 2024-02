Gerson - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 18/02/2024 15:46 | Atualizado 18/02/2024 19:16

Rio - O meia Gerson, do Flamengo, será desfalque contra o Boavista, na próxima terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O jogador, de 26 anos, foi internado neste domingo (18), no Rio de Janeiro, com suspeita de infecção urinária, segundo o canal "Flazoeiro", no YouTube.

"O atleta Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje ao Centro de Treinamento e foi conduzido a um hospital da Barra para realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com o tratamento médico", disse o Flamengo em nota.

Gerson já estava se queixando de incômodos na região abdominal desde o início do ano, mas não conseguiu treinar neste domingo por conta de fortes dores. O meia passou por exames que apontaram problema no rim. Ele deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ficará internado de 24 a 48h.