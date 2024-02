Allan em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/02/2024 10:26

O Flamengo comunicou na manhã deste domingo (18) que o volante Allan apresentou um diagnóstico de dengue após exames feitos na última sexta-feira (16). O jogador já havia desfalcado o Rubro-Negro na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, na quarta (14).

"O atleta Allan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada (16), que confirmaram diagnóstico de dengue", comunicou o Flamengo.

O atleta Allan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada (16), que confirmaram diagnóstico de dengue. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 18, 2024

Segundo o próprio Rubro-Negro, Allan havia ficado de fora do jogo contra o Bangu para fazer trabalho de reequilíbrio muscular, com controle de carga, e também seria ausência nas próximas partidas, com a expectativa de retorno em 12 dias. Entretanto, com o quadro de dengue, a tendência é que o tempo de desfalque do volante seja maior.

Allan tem apenas 17 partidas com a camisa do Flamengo. Em setembro do ano passado, o volante sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que o deixou fora de ação por dois meses. Em 2024, ele participou de três jogos pelo Campeonato Carioca.