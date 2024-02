Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/02/2024 19:59

Thiaguinho marcou o gol do Flamengo no empate com o Nova Iguaçu, em João Pessoa, na Paraíba, pela 2ª rodada da Taça Guanabara Paula Reis/Flamengo Rio - O Flamengo acertou o empréstimo do atacante Thiaguinho, de 22 anos, ao Treze, da Paraíba. O jogador assinará contrato com o clube paraibano até o dia 30 de maio e reforçará a equipe nos jogos do estadual, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Ele já embarcou para Campina Grande.

Antes do acerto com o Treze, o Flamengo chegou a recusar duas ofertas internacionais por Thiaguinho: uma do Leixões, de Portugal, e outra do Dinamo Tbilisi, da Geórgia. O Rubro-Negro queria que o jogador permanecesse no Brasil para poder acompanhá-lo mais de perto.

Neste ano, Thiaguinho integrou o time de garotos que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca pelo Flamengo. Ele marcou o gol do empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em João Pessoa. Mesmo assim, está fora dos planos do técnico Tite.

Thiaguinho chegou ao Flamengo em 2019, comprado por R$ 7 milhões junto ao Náutico. No entanto, não conseguiu receber grandes chances nos profissionais do time carioca e foi emprestado em sequência para Houston Dynamo, dos Estados Unidos, CSA e Sampaio Corrêa. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro.