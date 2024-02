Torcida do Flamengo no Mangueirão, em Belém, para jogo do Campeonato Carioca - Divulgação/Flamengo

Torcida do Flamengo no Mangueirão, em Belém, para jogo do Campeonato CariocaDivulgação/Flamengo

Publicado 16/02/2024 21:43 | Atualizado 16/02/2024 21:43

Rio - Os cinco jogos do Campeonato Carioca realizados nas regiões Norte e Nordeste renderam bom retorno financeiro ao Flamengo. O lucro obtido pela equipe rubro-negra nos jogos fora do Rio foi maior do que o dos primeiros clássicos do ano disputados no Maracanã.

Nos jogos no Norte e no Nordeste, o Flamengo contava com uma cota fixa por cada partida, que variava de acordo com o time que seria utilizado. Em alguns jogos, a equipe teve cota menor porque atuou com um time de garotos, já que o grupo principal estava nos Estados Unidos em pré-temporada.

A cota também mudava de acordo com o estádio. Na vitória sobre o Bangu, na última quarta-feira (15), em Aracaju, o valor recebido foi menor se comparado aos jogos em Manaus e Belém, já que o estádio na capital sergipana tem capacidade para apenas 16 mil torcedores.

Veja a cota do Flamengo nos cinco jogos fora do Rio:

R$ 1,3 milhão na Arena da Amazônia (Manaus)

R$ 250 mil no Almeidão (João Pessoa)

R$ 250 mil na Arena das Dunas (Natal)

R$ 1,3 milhão no Mangueirão (Belém)

R$ 500 mil no Batistão (Aracaju)

Nos dois clássicos que disputou no Maracanã em 2024, o Flamengo embolsou pouco mais de R$ 566 mil. Contra o Vasco, o lucro foi de R$ 358.285,89 e contra o Botafogo, de R$ 208.107,46. Os valores obtidos pela consumação nos bares não entram no borderô.

No último sábado (10), o Flamengo teve prejuízo ao mandar o jogo contra o Volta Redonda no Maracanã. A renda de R$ 1.374.860 foi abaixo das despesas, que ficaram em R$ 1.424.530,99, rendendo ao Rubro-Negro um saldo negativo de R$ 46.757,52.