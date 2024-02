Bandidos levaram o carro de Pedro, atacante do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Bandidos levaram o carro de Pedro, atacante do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/02/2024 10:45 | Atualizado 16/02/2024 10:47

Rio - Atacante do Flamengo , Pedro publicou uma mensagem nas redes sociais para tranquilizar a torcida quanto ao assalto sofrido pelo irmão, Victor Guilherme, na madrugada desta sexta-feira (16) . A ação criminosa ocorreu entre 2h e 3h da manhã, na altura do Complexo da Maré, e os bandidos levaram o carro do centroavante.

"Galera, infelizmente assaltaram meu irmão na Linha Vermelha nesta madrugada. Levaram o meu carro e todos os pertences dele. Quem tiver informações sobre o carro, só mandar por DM (mensagem). Meu irmão está bem", publicou Pedro.

Mensagem publicada por Pedro, nas redes sociais Reprodução Victor Guilherme se encaminhava para buscar o atacante no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que estava chegando de Sergipe junto ao elenco do Flamengo, após a vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, na Arena Batistão . Pedro, inclusive, foi o responsável por marcar todos os gols do Rubro-Negro na partida.

Os bandidos chegaram atirando contra o carro do centroavante, e Victor Guilherme saiu levantando as mãos. Ele foi agredido, e um motoqueiro que testemunhou o assalto o socorreu e o levou até o posto policial mais próximo. Após registrar a ocorrência, o irmão do atacante foi para o aeroporto dentro de uma viatura da PM.