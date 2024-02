Thiago Maia está perto de deixar o Flamengo para defender o Internacional - Marcelo Cortes / Flamengo

Thiago Maia está perto de deixar o Flamengo para defender o InternacionalMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/02/2024 15:34

Rio - O Internacional segue insistindo na contratação do volante Thiago Maia, do Flamengo. De acordo com o portal "Goal", o clube gaúcho apresentou nova oferta ao Rubro-Negro e espera uma resposta ainda nesta sexta-feira (16).

A primeira oferta do Inter para contratar Thiago Maia foi de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões), além de outros 800 mil euros (aproximadamente R$ 4 milhões) em caso de metas atingidas, pelos 50% dos direitos econômicos. No entanto, o Fla bateu o pé de que deseja pelo menos 5 milhões de euros (R$ 26 milhões). Os gaúchos não devem chegar a esse valor, mas já estão mais próximos do que foi pedido.

A negociação entre Flamengo e Inter por Thiago Maia se arrasta desde janeiro. O volante foi liberado da viagem de pré-temporada do clube carioca aos Estados Unidos para acertar detalhes da transferência para o Inter. O jogador chegou a se despedir dos companheiros no Ninho do Urubu, mas a negociação acabou travando.



Mesmo diante da dificuldade na negociação, o Inter ainda insiste em Thiago Maia a pedido do técnico Eduardo Coudet. O treinador argentino acredita que o volante se encaixará perfeitamente em seu estilo de jogo e solicitou à diretoria colorada que insista na contratação.

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e coleciona 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.