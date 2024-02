Sob o comando de Tite, o Flamengo sofreu somente um gol em oito partidas no Campeonato Carioca - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 16/02/2024 09:30

Rio - O Flamengo superou o Bangu na última quinta-feira (15), na Arena Batistão , em Aracaju, e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com show de Pedro, que marcou todos os gols do jogo. Após o duelo, Tite destacou o equilíbrio da equipe, que ganhou mais uma partida sem ser vazada.

"É um time que é equilibrado. Sabe conjuntamente fazer três gols, tem média de mais de dois por jogo, um número altíssimo de finalizações, uma equipe que mais rouba a bola no campo adversário e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso não toma gol. Equipe faz e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca", ponderou o treinador.

Tite foi questionado sobre a boa atuação do jovem volante Igor Jesus, mas preferiu passar a resposta para o auxiliar César Sampaio, que jogou na posição. Ele elogiou o desempenho do garoto, de 20 anos, que fez seu primeiro jogo com a camisa do Flamengo em 2024.

"A gente fica feliz pelo que ele apresentou hoje. Sabemos do desafio que seria de transportar o que ele tem feito nos treinos para o jogo, principalmente a parte emocional. Eu fiquei impressionado com ele quando chegamos", disse o ex-volante.

"Ele veio em uma partida difícil fazendo uma função importante, foi o homem de referência para o setor defensivo, e também quem municiou o setor ofensivo, participou de gol. Fez um grande jogo. Reeditou o que fez no treinamento. Quem ganha é o Flamengo. Temos bom problema ali no setor. Para um ano de calendário apertado, sempre bom ter reposição. Como o Tite diz, uma busca leal pelo espaço", finalizou.

O auxiliar de Tite ainda comentou a boa fase de Pedro, mas também fez questão de valorizar Gabigol: "Quanto à titularidade, a preparação é igual para todos. O Pedro vive um grande momento, tem sido um atleta confiante, tem aproveitado as oportunidades. O Gabriel no último jogo teve uma participação importante, fazendo gol. A gente ganha com isso. A maturidade e confiança de um atacante vem da interdependência do gol. O Flamengo ganha com isso, temos dois atacantes centrais performando bem".

Com a vitória sobre o Bangu, o Rubro-Negro alcançou 18 pontos na tabela e ultrapassou o Fluminense, que também tem 18. A diferença está no saldo de gols: o Fla tem 13 e, o Flu, 9. A equipe comandada por Tite volta a campo na terça-feira (20), às 21h30, contra o Boavista no Maracanã.