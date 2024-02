Thiago Maia pode deixar o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 14/02/2024 22:03

Rio - O Internacional apresentou uma nova proposta ao Flamengo pelo volante Thiago Maia. O clube gaúcho, aliás, tem a expectativa de sacramentar a contratação até o fim desta semana. A informação é do "ge".

Ainda segundo o site, o Colorado gostaria de contar com Thiago Maia, de 26 anos, para a sequência do Campeonato Gaúcho. Para isso, precisa inscrevê-lo na competição até sexta-feira, que é o prazo limite.

No mês passado, o Inter enviou ao Flamengo uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) para contratar o volante. O Rubro-Negro, porém, bateu o pé e disse que só negociaria por 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões).

Vale lembrar que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, chegou a comentar as situações de Matheuzinho e Thiago Maia no último fim de semana . O Fla negocia as saídas dos jogadores para Corinthians e Internacional, respectivamente.

"Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito ainda que o Matheuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que tá o Thiago Maia", contou Braz.

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e soma 169 partidas pelo time, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.