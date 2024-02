Thiago Maia - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/02/2024 13:54

Rio - Ainda sem chegar a um acordo com o Internacional para negociar Thiago Maia, o Flamengo busca uma forma de lucrar mais em uma provável saída do volante. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o clube carioca tem conversado com o Lille, da França, que é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, para tentar aumentar sua porcentagem.

Atualmente, o Flamengo é dono apenas de metade dos direitos de Thiago Maia, assim como o Lille. Caso chegue a um acordo com os franceses, o Rubro-Negro pode receber um valor maior se conseguir concretizar a transferência do camisa 8 para o Internacional.

No mês passado, o Inter enviou ao Flamengo uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) para contratar Maia. Porém, o time carioca bateu o pé e disse que só negociaria por 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões).

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e coleciona 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.