Publicado 14/02/2024 16:02

Rio - O Flamengo deve ter uma novidade em sua escalação para enfrentar o Bangu, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Batistão, em Aracaju. Segundo o site "ge", o volante Igor Jesus, de 20 anos, treinou entre os titulares e deve ganhar a chance de iniciar a partida.

A opção por Jesus surgiu por conta dos desfalques de Pulgar, suspenso, e Allan, em trabalho de recuperação muscular. Além da dupla, De La Cruz também não viajou por conta de dores no ombro direito. Com isso, Luiz Araújo deve voltar ao time.

A provável escalação do Flamento para enfrentar o Bangu tem: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.

O jogo contra o Bangu pode dar a liderança da Taça Guanabara ao Flamengo. O Rubro-Negro é o vice-líder, com 15 pontos, dois atrás do Fluminense, que encara o Vasco nesta quarta (14), no Maracanã.