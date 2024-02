Matheuzinho disputou 153 partidas com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Matheuzinho disputou 153 partidas com a camisa do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/02/2024 19:54

Rio - Fim da novela envolvendo a saída de Matheuzinho. Flamengo e Corinthians chegaram a um acordo e iniciaram a troca de documentos para a transferência do lateral-direito, que assinará contrato válido até o fim de 2027.

A diretoria rubro-negra aceitou todas as garantias financeiras apresentadas pelos paulistas, e o jovem de 23 anos será anunciado como novo lateral-direito do clube do Parque São Jorge ainda nesta semana. A expectativa, de acordo com o site "ge", é de que o anúncio oficial saia logo após o carnaval.



O acordo foi costurado para 60% dos direitos econômicos de Matheuzinho, com pagamento de 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) dividido em três parcelas:

- 3 milhões de euros em 2024

- 500 mil euros em 2025

- 500 mil euros em 2026

No Corinthians, o jogador receberá uma valorização salarial que, ainda assim, será menor do que a proposta apresentada pelo Botafogo no início do ano. O jogador, no entanto, assumiu compromisso com a diretoria paulista e sua vontade prevaleceu.

Matheuzinho deixa o Flamengo com 153 partidas, quatro gols marcados e oito títulos no currículo: um Brasileiro, uma Libertadores, dois Cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.