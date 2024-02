Matheus Cunha é goleiro do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/02/2024 16:23

Rio - Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda no último sábado, 11 , nem tudo foi motivo de alegria para Matheus Cunha. O goleiro do Flamengo foi direito ao criticar a bola usada no Campeonato Carioca e também o estado do gramado do Maracanã.

"É muito ruim, a gente brinca que essa bola é para aposentar goleiro, porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que vem, a bola vem variando. A bola sai, você pega (do gandula) uma bola pequena. Aí a bola sai de novo e volta uma menor, uma bexiga grande (risos)", disse Matheus Cunha.

"É muito ruim, ainda mais com o Maracanã do jeito que está. Complica mais ainda para o Flamengo, que é um time que quer a bola o tempo todo e quer jogar. Precisa de um campo bom. A bola é da federação, mas o campo precisa estar melhor para executarmos um melhor futebol", completou.

Matheus Cunha desenvolveu mais seu ponto de vista sobre o gramado do Maracanã e citou exemplos para mostrar como o estado do campo tem sido prejudicial para os jogadores.

"O gramado está muito ruim, muito duro, muito duro. Acho que teve até um lance em que o Ayrton bate um lateral, a bola quica dentro da área e passa por cima do gol, para se ter uma noção de como o campo está muito ruim, muito duro. Na hora que você vai fazer um lançamento, pisa o pé de apoio, o joelho dói. Está muito ruim mesmo. Isso atrapalha muito, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a bola, gosta de trabalhar. E a hora que a bola vem, ela vem pingando porque está muito ruim. Você tem que recalcular o domínio, recalcular o passe, está muito ruim mesmo. A gente espera que arrume, que conserte isso, porque o Flamengo precisa de um campo bom pra executar um bom futebol".

