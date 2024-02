Jogadores do Flamengo comemoram gol no jogo contra o Volta Redonda - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 10/02/2024 18:00

Rio - O Flamengo deixou o Carnaval da Nação mais alegre. Isso porque os comandados de Tite venceram o Volta Redonda por 3 a 0 no Maracanã, na tarde deste sábado, 10, em jogo atrasado da terceira rodada da Taça Guanabara. Gabi, Pedro e Ayrton Lucas fizeram os gols do Rubro-Negro na partida. Com o resultado, o Fla chegou aos 15 pontos e aparece na segunda colocação do Estadual. A diferença para o Fluminense, atual líder, é de apenas dois pontos.

Agora, o time de Tite vira a chave para a oitava rodada da Taça Guanabara. O Fla volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Bangu no Batistão, em Aracaju, Sergipe.

O JOGO

O Flamengo iniciou bem a partida e logo na segunda grande chance criada tirou o zero do marcador. Aos nove minutos, Luiz Araújo fez bonita jogada pelo lado direito, avançou e cruzou de trivela para Gabi, que escorou a bola para o fundo das redes.

Após o gol, o Rubro-Negro continuou melhor na partida e chegou a marcar pressão em determinados momentos para tentar recuperar a posse. O time teve outras chances para ampliar a vantagem, mas não mexeu mais no placar antes do primeiro tempo. Dentre as boas oportunidades, a melhor foi de Luiz Araújo. O atacante chutou forte e rasteio no canto, mas o goleiro Paulo Henrique se esticou todo para fazer grande defesa praticamente em cima da linha.

Já o Volta Redonda, até teve espaço para chegar ao campo de ataque, mas não foi produtivo. As melhores chances vieram em finalizações de fora da área. Os chutes, porém, não tiveram direção.



Lance do jogo entre Flamengo e Volta Redonda Foto: Raphael Torres/VRFC

Na etapa complementar, os primeiros 13 minutos agitados. Isso porque o Flamengo teve duas chances claras para ampliar a vantagem, com Ayrton Lucas e Victor Hugo, mas o goleiro Paulo Henrique salvou. O Voltaço, por sua vez, respondeu com um chute que carimbou a trave da meta defendida por Matheus Cunha.

Passado esse momento, as duas equipes diminuíram a intensidade, e o rimo do jogo do caiu. Tendo isso em vista, Tite mexeu no meio de campo. Com as substituições, o Fla cresceu dentro de campo e ampliou a vantagem.

Arrascaeta conseguiu a roubada de bola dentro da área e acabou derrubado por Bruno Barra. Pedro foi para a batida, e Paulo Henrique defendeu. Entretanto, o goleiro adiantou, e a cobrança precisou ser repetida. Com a nova chance, Pedro não perdoou e fez o segundo do Fla. Cabe mencionar que, minutos antes, Arrasca chegou a balançar as redes do Volta Redonda, mas o árbitro viu falta do uruguaio e anulou o lance.

Nos acréscimos, o Fla fez o terceiro e fechou a conta. Aos 48 minutos do segundo tempo, Arrascaeta descolou ótimo passe para Ayrton Lucas, que invadiu a área e finalizou com tranquilidade na saída do goleiro.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Volta Redonda



Data e Hora: 10/2/2024, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo



Cartões amarelos: David Luiz, Fabrício Bruno e Erick Pulgar (FLA) / Sanchez (VRE)

Cartões vermelhos:

Gols: Gabi (1-0) (09'/1ºT) / Pedro (2-0) (40'/2ºT) / Ayrton Lucas (3-0) (48'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Pulgar, 16'/2ºT), Victor Hugo (Gerson, 16'/2ºT), De La Cruz (Arrascaeta, 16'/2ºT); Luiz Araújo (Everton Cebolinha, 37'/2ºT), Bruno Henrique e Gabi (Pedro, 30'/2ºT).

VOLTA REDONDA (Técnico: Felipe Loureiro)

Paulo Henrique; Wellington Silva, Bruno Barra, Augusto e Sanches; Léo Silva (Cristiano, 33'/2ºT), Danrley e Robinho (Júlio César, 20'/2ºT); Vinicius Moura (Thiago Alagoano, 33'/2ºT), MV e Ítalo Carvalho (Henrique Silva, 20'/2ºT).