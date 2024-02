Matias Viña vive expectativa por estreia com a camisa do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 10/02/2024 10:30

Rio - O Flamengo encerrou a preparação para o duelo com o Volta Redonda, neste sábado (10), às 16h, no Maracanã, e Tite indicou que vai poupar boa parte da equipe titular, de acordo com o 'ge'. O técnico do Rubro-Negro escalará um time misto para a partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Carioca.

O lateral-esquerdo Matias Viña, segundo reforço contratado pelo Flamengo nesta janela de transferências, está relacionado, mas começará no banco de reservas. A tendência é de que o uruguaio entre ao longo do jogo para estrear com a camisa rubro-negra.

Já o meia De La Cruz, que sofreu um trauma no ombro direito durante o clássico com o Botafogo, treinou normalmente. Entretanto, deve ser poupado. A dupla de ataque será formada por Gabigol e Bruno Henrique.

O Flamengo soma 12 pontos na tabela da Taça Guanabara, com um jogo disputado a menos. A equipe comandada por Tite ocupa a terceira posição, mas, se vencer o Volta Redonda, assume a vice-liderança somente atrás do Fluminense, que tem 17.

Provável escalação do Flamengo para o confronto: Matheus Cunha; Varela (Wesley), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e Matheus Gonçalves (Rayan Lucas); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol.