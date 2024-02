Everton Cebolinha - Marcelo Cortes/Flamengo

Everton CebolinhaMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/02/2024 11:02

Rio - Titular do Flamengo neste começo de ano, Everton Cebolinha cumpriu contra o Botafogo uma meta contratual de sua transferência junto ao Benfica. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro terá que desembolsar algo em torno de R$ 7,9 milhões ao clube português.

Everton Cebolinha completou 100 partidas pelo Flamengo. No contrato envolvendo os dois clubes, há metas que tem validade até dezembro de 2025. O atacante chegou ao Rubro-Negro em junho de 2022, e o clube carioca desembolsou na ocasião 13,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 73 milhões na época) fixos.

O atacante, de 27 anos, fez parte do elenco campeão da Libertadores e Copa do Brasil em 2022, mas ficou como opção no banco de reservas. Cebolinha ganhou a posição de titular no fim do ano passado, com a chegada de Tite.