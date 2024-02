Pedro celebra gol marcado em vitória do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/02/2024 18:33

Rio - Na tarde deste sábado, 10, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3 a 0 no Maracanã , em jogo atrasado da terceira rodada da Taça Guanabara. Pedro, que marcou de pênalti, já soma dois gols em quatro jogos no Campeonato Carioca. Nesse sentido, em entrevista à BandSports, o atacante celebrou o tento de hoje e o bom início de temporada.

"Feliz, sempre bom marcar, mas em primeiro lugar é sempre o coletivo. Espero que a gente possa ter evolução em cada jogo, em cada treino, buscar o nosso alto nível para conquistar nosso objetivo. Claro que estou feliz. Espero poder ajudar o Flamengo sempre e dar o meu melhor a cada jogo. É isso que eu espero junto com a minha equipe", disse Pedro.

Pedro em treino do Flamengo Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Outro tema abordado na entrevista foi sobre a disputa por posição dentro do elenco do Flamengo. Como costuma fazer, Pedro falou positivamente sobre a concorrência no grupo.

"Desde que cheguei, sempre foi um elenco recheado de jogadores com muita qualidade. Isso é bom para gente, é bom para o torcedor, que consegue ver um elenco cheio e de muita qualidade. A gente tem que estar pronto, tem que estar elevando o nível a cada jogo, a cada semana. É isso que o Flamengo pede", afirmou Pedro.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 15 pontos e subiu para a segunda colocação da Taça Guanabara. A distância para o Fluminense, atual líder, é de apenas dois pontos.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Bangu no Batistão, em Aracaju, Sergipe. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.