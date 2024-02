De La Cruz - Divulgação / Flamengo

Publicado 09/02/2024 16:22

Rio - Apesar de ter sentido um incômodo no ombro esquerdo no clássico com o Botafogo, na última quarta-feira (7), no Maracanã , De La Cruz participou normalmente do treino do Flamengo nesta sexta (9), no Ninho do Urubu, e não preocupa o departamento médico. Ele deve ser relacionado para o jogo contra o Volta Redonda, neste sábado (10), no Maracanã. A informação é do portal "Coluna do Fla".

De La Cruz causou apreensão nos rubro-negros ao deixar o Maracanã após o clássico com o Botafogo segurando o ombro. O meia, inclusive, chegou a levar uma tipoia para casa. Ele foi reavaliado no CT na última quinta-feira (8), mas não apresentou lesão.

Além de De La Cruz, o Flamengo terá outro uruguaio como atração no duelo com o Volta Redonda. O clube confirmou que Matias Viña foi relacionado e fará sua estreia contra o time do sul do estado.

Atualmente, o Flamengo ocupa a terceira posição no Campeonato Carioca, com 12 pontos. O jogo contra o Volta Redonda é atrasado da terceira rodada e, em caso de vitória, o Rubro-Negro assume a vice-liderança do Estadual.