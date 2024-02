De La Cruz em ação no duelo entre Flamengo e Botafogo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 08/02/2024 12:22

Rio - De La Cruz virou motivo de preocupação no Flamengo. O uruguaio sofreu uma queda durante o clássico com o Botafogo, na última quarta-feira (7), no Maracanã, e acabou machucando o ombro esquerdo. Ele será reavaliado nesta quinta (8), no Ninho do Urubu.

No duelo com o Botafogo, De La Cruz sofreu três faltas e acabou levando a pior. Em imagens divulgadas pelo jornalista Rafael Cotta, o meia aparece deixando o Maracanã segurando o braço esquerdo. Ele chegou a levar uma tipoia para casa.

O trauma no ombro, porém, não foi o motivo de De La Cruz ter sido sacado do time aos 13 minutos do segundo tempo. Segundo o técnico Tite, a substituição já estava programada.

Dentro de campo, o Flamengo levou a melhor e venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Léo Pereira aos 49 do segundo tempo. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada do Carioca.