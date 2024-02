No Al-Ittihad, Igor Coronado fez 75 partidas, marcou 16 gols e deu 35 assistências - Divulgação / Al-Ittihad

Publicado 08/02/2024 14:38

Rio - O Flamengo entrou na briga pela contratação de Igor Coronado. O meia, que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, acertou a rescisão de contrato e deseja atuar no futebol brasileiro. O destino mais provável é o Corinthians, mas agora há concorrência do clube carioca. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

O meio-campista, de 31 anos, recebeu oferta do time paulista de cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Ao todo, por dois anos de contrato, Igor Coronado ganharia aproximadamente R$ 37 milhões no Corinthians.

Revelado no futebol europeu, ele teve passagens por clubes de Malta e Itália antes de fazer carreira no Mundo Árabe. Por lá, vestiu a camisa do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, por três temporadas, e se transferiu para o Al-Ittihad, onde viveu sua melhor fase na carreira.

No clube saudita, fez 75 partidas, marcou 16 gols e deu 35 assistências. Além disso, conquistou um Campeonato Nacional e uma Supercopa da Arábia Saudita.