Léo Pereira, do Flamengo, celebra gol marcado no clássico com o Botafogo - Gilvan de Souza /Flamengo

Publicado 07/02/2024 23:55 | Atualizado 08/02/2024 12:38

Rio - Léo Pereira marcou nos acréscimos do segundo tempo o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1 a 0 , nesta quarta-feira, 7, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O tento é reflexo do momento do zagueiro tanto dentro quanto fora de campo.

Léo, que agora soma dois gols na temporada, chegou para a partida contra o Botafogo após uma atuação de gala contra o Vasco. No Clássico dos Milhões, que terminou empatado sem gols , ele salvou duas bolas em cima da linha e ainda armou uma jogada com um lindo passe de trivela para quebrar as linhas do Cruz-Maltino.

Fora de campo, está num relacionamento com a modelo Karoline Lima . Ela, aliás, tem comparecido aos jogos do Fla para acompanhar ao namorado. Nesta noite, depois de marcar, Léo fez um coração para ela.

Depois do jogo, questionado se a boa fase se dá pelo treino ou amor, Léo Pereira disse, à TV Band: "Posso dizer que são as duas coisas. Estou feliz tanto dentro quanto fora de campo. Com certeza isso ajuda, isso reflete. Estou leve, estou feliz. Estou conseguindo ajudar meus companheiros. Mais um jogo sem sofrer gols, muito importante. Graças a Deus, hoje, fui abençoado com um gol. Pude ajudar a equipe".

Em tempo: na expectativa de uma nova grande partida de Léo, o Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Volta Redonda no Maracanã. A partida é válida pelo jogo atrasado da terceira rodada da Taça Guanabara.