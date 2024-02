Thiago Maia - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/02/2024 13:14

Rio - A situação envolvendo a possível venda de Thiago Maia para o Internacional segue com um impasse. O Flamengo não aceita vender o volante pela quantia que o Colorado ofereceu. De acordo com informações do portal "Trivela", um fator tem feito o Rubro-Negro ser inflexível, a falta de opções no elenco para o setor.

A perda de Thiago Maia significaria uma lacuna entre os volantes. Nesse momento, além do jogador, que está na mira do Internacional, apenas Pulgar e Allan compõem o setor. Caso, a transferência seja efetuada, o Rubro-Negro deverá ir ao mercado para buscar reposição.

O Internacional ofereceu 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões), mas a pedida do clube carioca é superior em 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões). Os números fazem parte de um planejamento do Flamengo para recuperar o investimento realizado no volante, em 2021.

O jogador chegou ao Flamengo em 2020 e viveu altos e baixos, mas conquistou títulos de expressão como uma Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Na última temporada, o volante recebeu bastante críticas e tem chances de mudar de ares neste ano.