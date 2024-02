Ayrton Lucas em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 06/02/2024 18:47

Rio - O Flamengo deve ter o retorno de Ayrton Lucas no clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Recuperado da gastroenterite que o tirou do empate sem gols com o Vasco, o lateral participou normalmente do treino desta terça (6), no Ninho do Urubu.

Com a volta de Ayrton Lucas, Varela, que jogou improvisado pela esquerda no Clássico dos Milhões, deve retornar para sua posição original. Sendo assim, a tendência é que Tite repita o time do amistoso contra o Orlando City, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

Para o clássico com o Botafogo, o Flamengo ainda não poderá contar com Matias Viña. O uruguaio já está regularizado, mas ainda está em fase final da recuperação de uma lesão no joelho, sofrida em dezembro. Há boas chances dele enfrentar o Volta Redonda, no sábado (10).



O Flamengo precisa da vitória no clássico para tentar entrar no G-4 do Campeonato Carioca. Atualmente, o Rubro-Negro é o sexto colocado, com nove pontos e um jogo a menos em relação aos outros clubes.