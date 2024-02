Thiago Maia pode deixar o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Thiago Maia pode deixar o FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 06/02/2024 15:38

Rio - Após ver a negociação para sua transferência ao Internacional se arrastar, Thiago Maia quer definir seu futuro com o Flamengo até o próximo fim de semana. Para liberar o jogador, o Rubro-Negro deseja que o clube gaúcho aumente o valor de sua proposta. A informação é do site "ge".

No mês passado, o Inter enviou ao Flamengo uma oferta de 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) para contratar Maia. Porém, o time carioca bateu o pé e disse que só negociaria por 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões).

Apesar de querer definir logo a situação, Thiago Maia está tranquilo independentemente do desfecho das negociações. O jogador vê com bons olhos uma transferência para o Internacional, mas também está feliz no Flamengo e sua família totalmente adaptada ao Rio.



Por conta das negociações com o Colorado, Thiago Maia não deve ser relacionado para o clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A expectativa é de um desfecho em breve.

Em janeiro, Thiago Maia foi liberado da viagem de pré-temporada do Flamengo aos Estados Unidos para acertar detalhes da transferência para o Inter. O jogador chegou a se despedir dos companheiros no Ninho do Urubu, mas a negociação acabou travando. Por isso, foi relacionado para o jogo do Rubro-Negro contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca.

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e coleciona 169 partidas pelo clube, com cinco gols marcados. Com a camisa rubro-negra, conquistou oito títulos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.