Matheuzinho - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/02/2024 12:50

Rio - Após longa novela, o Flamengo finalmente está perto de concluir aa transferência do lateral-direito Matheuzinho para o Corinthians. No entanto, para isso, o Rubro-Negro exigiu uma cláusula que determina o pagamento de multa em caso de atraso das parcelas que serão pagas pelos direitos federativos do jogador. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

O Fla já enviou ao Corinthians a minuta do contrato com a cláusula contra "calote", mas o time paulista ainda não deu sinal verde. O clube carioca não abrirá mão da multa para fechar a negociação, tendo em vista a situação financeira atual do Timão.

Na última segunda-feira (5), o Corinthians fez uma nova proposta de 4 milhões de euros (R$ 21,4 milhões na cotação atual) por Matheuzinho, que foi aceita pelo Flamengo. Porém, o Rubro-Negro fez uma contraproposta em relação aos termos de pagamento.



No mês passado, Matheuzinho chegou a ser liberado pelo Flamengo para defender o Corinthians por empréstimo. O lateral chegou a treinar no clube paulista, mas voltou ao Rio, porque os clubes acabaram regredindo em relação ao negócio.



O Botafogo apareceu como opção, realizou uma proposta de compra que foi aceita pelo Flamengo, o mas o lateral não quis se transferir para o rival carioca. Após alguns dias de indefinição, o Alvinegro desistiu da contratação.



Acabou pesando em favor do Corinthians o desejo do jogador de atuar no clube paulista. Revelado pelo Flamengo, Matheuzinho se tornaria a terceira opção de Tite para o setor, atrás de Varella e de Wesley.