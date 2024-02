Matheuzinho t - Gilvan de Souza / Flamengo

05/02/2024

Rio - Após semanas de muitos capítulos e reviravoltas, o lateral-direito Matheuzinho, de 23 anos, está perto de trocar o Flamengo pelo Corinthians. O Rubro-Negro aceitou uma proposta de compra por parte do clube paulista e a negociação deverá ser concretizada em breve. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Os dois clubes iniciaram a troca de documentos para finalizar a operação envolvendo o lateral-direito. As minutas estão sendo avaliadas pelos departamentos jurídicos dos clubes. O Flamengo irá receber algo em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,48 milhões) por 60% dos direitos do jovem.

No mês passado, Matheuzinho chegou a ser liberado pelo Flamengo para defender o Corinthians por empréstimo. O lateral chegou a treinar no clube paulista, mas voltou ao Rio, porque os clubes acabaram regredindo em relação ao negócio.

O Botafogo apareceu como opção, realizou uma proposta de compra que foi aceita pelo Flamengo, o mas o lateral não quis se transferir para o rival carioca. Após alguns dias de indefinição, o Alvinegro desistiu da contratação.

Acabou pesando em favor do Corinthians o desejo do jogador de atuar no clube paulista. Revelado pelo Flamengo, Matheuzinho se tornaria a terceira opção de Tite para o setor, atrás de Varella e de Wesley.