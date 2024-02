Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 05/02/2024 15:02

Rio - O Flamengo segue ativo no mercado em busca de mais reforços para 2024. De acordo com o site "Goal", o Rubro-Negro tem o desejo de contratar, no mínimo, mais dois jogadores nesta janela de transferências.

A prioridade da diretoria é buscar um zagueiro e um ponta que jogue pelo lado direito do campo. Esse é um desejo do técnico Tite, que pediu à diretoria para reforçar esses setores.

Para a zaga, a preferência do Flamengo é Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. No entanto, as negociações se arrastam há mais de dois meses. O clube paulista quer 9 milhões de euros pelos 75% dos direitos econômicos do jogador, mas o Fla acenou com 6 milhões de euros e as conversas seguem lentamente.



No caso do ponta, o Flamengo ainda não tem um alvo definido. O clube queria Luiz Henrique, que acabou fechando com o Botafogo, e agora analisa os nomes disponíveis no mercado.

Até o momento, o Flamengo contratou apenas dois reforços para 2024: o meia De La Cruz, que estava no River Plate, e o lateral-esquerdo Matias Viña, que estava atuando no Sassuolo.