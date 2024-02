Viña em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 05/02/2024 19:41

Rio - Matias Viña realizou nesta segunda-feira (5) seu primeiro treino tático com o elenco do Flamengo, no Ninho do Urubu. O uruguaio ainda está em reta final de recuperação de uma lesão no joelho direito, que sofreu em dezembro, quando ainda atuava pelo Sassuolo.

Viña atuou em uma atividade em campo reduzido junto com jogadores que não iniciaram o empate sem gols com o Vasco, no último domingo (4), no Maracanã. Apesar de estar regularizado, ele não será relacionado para o clássico com o Botafogo, na quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Ayrton Lucas, que foi desfalque contra o Vasco por conta de uma gastroenterite, não participou da atividade. Ele fez apenas trabalhos na academia.