Matias Viña em treino do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/02/2024 13:38

Rio - Matias Viña teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde desta segunda-feira (5) e está liberado para estrear pelo Flamengo. No entanto, o primeiro jogo do uruguaio com a camisa rubro-negra não será no clássico com o Botafogo, na próxima quarta-feira (7), no Maracanã.

Viña ainda está em fase de transição por conta de uma lesão que sofreu no joelho no dia 11 de dezembro, quando ainda atuava pelo Sassuolo. O lateral-esquerdo já está trabalhando com o restante do elenco e a expectativa é de que ele faça sua estreia contra o Volta Redonda, no sábado (10), às 16h, no Maracanã.

Matias Viña é apenas o segundo reforço do Flamengo para 2024 e assinou com o Rubro-Negro por cinco anos. Antes dele, o time carioca pagou a multa rescisória de R$ 80 milhões para tirar De La Cruz do River Plate.