Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 05/02/2024 16:00

Rio - Maior novela do Flamengo neste começo de ano, a operação envolvendo Léo Ortiz deverá ser definida nesta semana. De acordo com o portal "GE", haverá uma reunião entre segunda e terça para resolver a situação, seja com um acerto ou com uma desistência do Rubro-Negro.

O desejo do Bragantino era negociar o zagueiro com o futebol europeu. O empresário de Léo Ortiz, Paulo Pitombeira, estava na Europa, porém, retornou ao país com o fechamento das principais janelas de transferência do Velho Continente. Agora, o agente irá definir nos próximos dias sobre a permanência no clube paulista ou a ida para o Flamengo.

Inicialmente, o Bragantino pediu algo em torno de 12 milhões de euros (R$ 64,1 milhões). O valor foi reduzido para 10 milhões de euros em janeiro (R$ 53,4 milhões) e atualmente os valores estão em cerca de 8,5 milhões de euros (R$ 45,4 milhões). Na sua última oferta, o Flamengo formalizou uma nova proposta bem próxima dessa quantia. A discussão se tornou o formato: os cariocas não abriam mão de que haja um valor fixo e um complemento em bônus, ficando assim cláusulas por metas a serem debatidas.

Essa redução nos valores foi possível porque Léo Ortiz abriu mão de algumas compensações financeiras para facilitar o negócio. O desejo do zagueiro, de 28 anos, é defender o Flamengo em 2024.

A janela para contratações no Brasil vai até o dia 7 de março, mas o Rubro-Negro tem pressa porque caso a negociação não se concretize ainda terá tempo de buscar outra opção no mercado. A contratação de um defensor é prioridade no Flamengo, que ainda sofreu duas perdas em relação ao grupo do ano passado.