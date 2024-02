Gabigol - Divulgação / Flamengo

Publicado 04/02/2024 21:21

Rio - O atacante Gabigol, de 27 anos, teve nos seus pés a oportunidade de dar a vitória para o Flamengo no clássico contra o Vasco . Porém, o camisa 10 perdeu uma penalidade no fim do segundo tempo, e o duelo acabou empatado sem gols. O ídolo rubro-negro explicou a cobrança que terminou com a defesa de Léo Jardim.