Thiaguinho marcou o gol do Flamengo no empate com o Nova Iguaçu, em João Pessoa, na Paraíba, pela 2ª rodada da Taça Guanabara - Paula Reis/Flamengo

Thiaguinho marcou o gol do Flamengo no empate com o Nova Iguaçu, em João Pessoa, na Paraíba, pela 2ª rodada da Taça GuanabaraPaula Reis/Flamengo

Publicado 02/02/2024 20:01

Rio - Após disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca pelo Flamengo, o atacante Thiaguinho despertou interesse de clubes do exterior. Porém, o Rubro-Negro não aceitou liberar o jogador de 22 anos. A informação é do site "ge".

Thiaguinho não está nos planos do Flamengo e o clube quer negociá-lo, mas as propostas que o atacante recebeu do Leixões, da segunda divisão de Portugal e do Dinamo Tbilisi, da primeira divisão da Geórgia, não englobavam uma compensação financeira ao Rubro-Negro. As propostas previam apenas que o Fla continuasse com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador.

Diante da situação, o Flamengo agora dará preferência a um empréstimo para o mercado brasileiro. Nos últimos anos, o jogador já foi cedido pela equipe carioca ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, CSA e Sampaio Corrêa.

Thiaguinho tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. Enquanto a situação não é definida, ele seguirá treinando com o time sub-20.