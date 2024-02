Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/02/2024 16:29

Rio - Tite já começou a esboçar o time do Flamengo que mandará a campo no clássico com o Vasco, no próximo domingo (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã. No treino desta sexta (2), o time treinou com a volta de Pedro e Everton Cebolinha ao time titular. A informação foi dada pelo "Coluna do Fla".

A dupla, que vinha sendo titular e foi poupada contra o Sampaio Corrêa, deve entrar nas vagas de Bruno Henrique e Gabigol. Com isso, a escalação treinada por Tite nesta sexta teve Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz; Cebolinha e Pedro.

Durante a atividade, Tite focou bastante na parte defensiva. O técnico parou o treino em diversos momentos para corrigir posicionamentos e tentar acabar com alguns espaços que a equipe deu aos adversários nos primeiros jogos da temporada.

Atualmente, o Flamengo ocupa a sexta colocação do Campeonato Carioca, com oito pontos. Uma vitória no Clássico dos Milhões pode fazer o Rubro-Negro terminar a rodada no G-4.